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Öğünler Çorba Hamurlu kuzu eti

Hamurlu Kuzu Eti

Hamurlu Kuzu Eti
ORTA 15 DAKİKA

Etli kıtır çorba nasıl yapılır? Etli kıtır çorbanın malzemeleri nelerdir? İşte tüm detaylarıyla etli kıtır çorba tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kıtır için un, yumurta, tuz ve suyu mini mutfak robotunun haznesinde iyice yoğurun. Cam bir kaba alıp üzerini örtün.

  • 2

    Oda ısısında yarım saat dinlendirin. Sürenin sonunda hamuru iki parçaya ayırıp yufka şeklinde açın. Küçük kareler şeklinde kesin. Geniş bir tepsiye alın.

  • 3

    Kuzu etini suda iyice haşlayın. Eti sudan alıp didikleyin. Haşlama suyuna 2 su bardağı su ilave edip kaynamaya bırakın. Kare hamurların yarısını ve didiklenmiş kuzu etini kaynayan suya ilave edin.

  • 4

    Terbiye için yoğurt, ezilmiş sarımsak ve yumurtayı iyice çırpın. Yoğurdun kesilmemesi için üzerine bir kepçe çorbanın suyundan ilave edip iyice çırpın.

  • 5

    Terbiyeyi azar azar ve karıştırarak çorbaya ekleyin. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Üzeri için kalan kare hamurları 1 yemek kaşığı zeytinyağında kavurup çorbanın üzerine serpiştirin.

  • 6

    Kalan 1 yemek kaşığı zeytinyağında da pul biberi kavurun. Yemeğin üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

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