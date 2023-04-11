Hamurlu Kuzu Eti
Etli kıtır çorba nasıl yapılır? Etli kıtır çorbanın malzemeleri nelerdir? İşte tüm detaylarıyla etli kıtır çorba tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kıtır için un, yumurta, tuz ve suyu mini mutfak robotunun haznesinde iyice yoğurun. Cam bir kaba alıp üzerini örtün.
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2
Oda ısısında yarım saat dinlendirin. Sürenin sonunda hamuru iki parçaya ayırıp yufka şeklinde açın. Küçük kareler şeklinde kesin. Geniş bir tepsiye alın.
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3
Kuzu etini suda iyice haşlayın. Eti sudan alıp didikleyin. Haşlama suyuna 2 su bardağı su ilave edip kaynamaya bırakın. Kare hamurların yarısını ve didiklenmiş kuzu etini kaynayan suya ilave edin.
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4
Terbiye için yoğurt, ezilmiş sarımsak ve yumurtayı iyice çırpın. Yoğurdun kesilmemesi için üzerine bir kepçe çorbanın suyundan ilave edip iyice çırpın.
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5
Terbiyeyi azar azar ve karıştırarak çorbaya ekleyin. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Üzeri için kalan kare hamurları 1 yemek kaşığı zeytinyağında kavurup çorbanın üzerine serpiştirin.
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6
Kalan 1 yemek kaşığı zeytinyağında da pul biberi kavurun. Yemeğin üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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