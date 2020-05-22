Etli ve Pazılı Tarhana Çorbası
Burada size etin ve tarhananın lezzetlerini birleştiriyoruz. Bu tarif tam size göre
Malzemeler
Yapılışı
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1
Topak tarhanaları suya ekleyip karıştırın. Bir gece bu şekilde bekletin. Soğanı kıyın. Tereyağının yarısı ile kısık ateşte kavurun.
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2
Üzerine tarhana ve didiklenmiş kuzu etini ekleyip kısık ateşte 20 dakika pişirin. İri parçalar şeklinde doğranmış pazı ve nohudu ekleyip 5 dakika daha pişirin. Tuzunu ayarlayın.
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3
Tereyağını kızdırıp üzerine nane ekleyin. Şöyle bir karıştırıp ocaktan alın ve çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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4
TOPAK TARHANA İÇİN
Dövmeyi iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar suyla birlikte büyük bir tencerede kısık ateşte haşlayın. Soğuyup suyunu çekene kadar tencerenin içinde bekletin. Tuzu ekleyip elinizle ezerek karıştırın.
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5
Yoğurdu ekleyip iyice yoğurun. Tarhana harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, güneş gören bir yere serilmiş temiz bezlerin üzerine yerleştirin. İki gün boyunca bu şekilde kurumasını sağlayın.
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6
İkinci günün sonunda tarhana topaklarının diğer tarafını çevirip 2-3 gün daha kurutun. Süre sonunda tarhana topaklarını bez torbalara koyup kuru ve serin bir ortamda saklayın.
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