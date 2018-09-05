Pirinçli Balık Çorbası Tarifi
Soframızın vazgeçilmez yiyeceklerinden bir tanesi olan çorbanın, farklı bir türünü bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. Pirinçli balık çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Balığın yarısını küp, yarısını irice doğrayın. Küp doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Doğranmış biberleri ve küp doğranmış patatesi ilave edip 5 dakika soteleyin.
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2
Rendelenmiş lime kabuğu, kabukları temizlenmiş bütün sarımsak, pirinç ve kimyon ilave edip karıştırın. Su ekleyip harmanlayın.
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3
Tavuk veya sebze suyu, tanelenmiş mısır ve bezelyeyi katıp 10 dakika pişirin. Balığı ekleyip, acı biber sosu gezdirin ve 5 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın.
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4
Ayrı bir yerde kişnişi lime suyu ile blenderden geçirin. Çorbanın üzerine gezdirin. Servis tabağına alıp, üzerine nachos yerleştirin. Kıyılmış biberleri ve maydanozu serpiştirip servis yapın.
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