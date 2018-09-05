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Pirinçli Balık Çorbası Tarifi

Pirinçli Balık Çorbası Tarifi
ORTA 15 DAKİKA

Soframızın vazgeçilmez yiyeceklerinden bir tanesi olan çorbanın, farklı bir türünü bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. Pirinçli balık çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Balığın yarısını küp, yarısını irice doğrayın. Küp doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Doğranmış biberleri ve küp doğranmış patatesi ilave edip 5 dakika soteleyin.

  • 2

    Rendelenmiş lime kabuğu, kabukları temizlenmiş bütün sarımsak, pirinç ve kimyon ilave edip karıştırın. Su ekleyip harmanlayın.

  • 3

    Tavuk veya sebze suyu, tanelenmiş mısır ve bezelyeyi katıp 10 dakika pişirin. Balığı ekleyip, acı biber sosu gezdirin ve 5 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın.

  • 4

    Ayrı bir yerde kişnişi lime suyu ile blenderden geçirin. Çorbanın üzerine gezdirin. Servis tabağına alıp, üzerine nachos yerleştirin. Kıyılmış biberleri ve maydanozu serpiştirip servis yapın.

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