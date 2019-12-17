Soğanlı Yoğurt Çorbası
Kış aylarının antibiyotiği soğan ile kış aylarının vazgeçilmezi olan çorbanın buluşması... Ev yapımı şifa deposu Soğanlı Yoğurt Çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kıyma ve yemeklik doğranmış soğanı, sıvı yağda rengi dönene kadar kavurun. Tavla zarı büyüklüğünde doğranmış havuç ile sivri biberi de ilave edip, 1-2 dakika daha kavurun. Suyunu ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Yoğurt ve yumurtayı bir kapta çırpın ve çorbanın suyundan 1 kepçe yoğurda ilave edin. Daha sonra yavaşça yoğurdu çorbaya katarken, bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynattıktan sonra tuz, yenibahar ve karabiber ekleyip, sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL