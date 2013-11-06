Soğuk Buğday Çorbası
Soğuk ya da sıcak olarak hazırlanabilen ve içinde bulunan haşlanmış bakliyatlar sayesinde ana yemek kadar doyurucu olan soğuk buğday çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Aşurelik buğday ve nohudu, akşamdan ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün süzüp düdüklü tencereye alın. Buğday ve nohudun üzerini 4 parmak geçecek kadar su ekleyin.
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2
Tencerenin kapağını kapatıp ocağa oturtun. Orta ateşte düdüklü tencere'nin 2'nci kademe ayarında buhar çıkana dek pişirin. Buhar çıkmaya başladıktan sonra ocağı kısık ateşe alın. 20 dakika pişirip, ocağı kapatın.
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3
Tencereyi buhar tahliye ayarına getirip, tüm buharı boşaltın ve kapağını açın. Haşladığınız buğday ve nohudu suyuyla birlikte geniş bir kaba alın. Yoğurt, 3 su bardağı su ve tuzu çırpın.
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4
Daha sonra soğuk buğdaylı karışımın üzerine ekleyin ve buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra kaselere alın. Üzerine nane serperek servis yapın.
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