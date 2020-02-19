Kremalı ve Mantarlı Erişte Çorbası Tarifi
Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti, hem doyurucu hem sağlıklı! İşte kremalı ve mantarlı erişte çorbası...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un ve tereyağını bir tencerede kokusu gidene kadar kavurun. Üzerine tavuk suyu ile 2 su bardağı suyu katın. Arada bir karıştırarak kaynatın ve kremayı ilave edin.
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2
Bir taşım kaynadıktan sonra mantar ile erişteyi ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. En son kıyılmış dereotu ile tuzunu katın.
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3
Çorbayı ocaktan alın. Bademleri kaynar suyun içinde 5 dakika tutup, çıkarın. Daha sonra sıvı yağda hafif kavurun ve çorbanın üzerine ilave edin. Sıcak servis yapın.
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