Tarif Ara
Öğünler Çorba Kremalı ve mantarlı erişte çorbası tarifi

Kremalı ve Mantarlı Erişte Çorbası Tarifi

Kremalı ve Mantarlı Erişte Çorbası Tarifi
KOLAY

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti, hem doyurucu hem sağlıklı! İşte kremalı ve mantarlı erişte çorbası...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kuzu Sorpa
ORTA

Kuzu Sorpa

Kelle Çorbası Tarifi

Kelle Çorbası Tarifi

Sıkıcık Çorbası
KOLAY

Sıkıcık Çorbası

Bal Kabağı Çorbası

Bal Kabağı Çorbası