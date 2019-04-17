Yayla Çorbası Tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pirinci iyice yıkayıp, nişastasını akıtın ve tencereye alın. Üzerine su ilave edip pirinç hafif yumuşayana dek haşlayın.
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2
Ayrı bir yerde yoğurt, un ve yumurta sarısını iyice çırpıp yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak pirincin bulunduğu tencereye ilave edin. Kaynayana dek ara sıra karıştırarak pişirin.
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3
Ocaktan alıp tuzunu ayarlayın ve karıştırın. Üzeri için tereyağını eritip nane ilave ederek bir iki kez karıştırın. Ocaktan alıp, çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.
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