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Yayla Çorbası Tarifi

Yayla Çorbası Tarifi
ORTA 10 DAKİKA

Mutfakların vazgeçilmezi olan yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pirinci iyice yıkayıp, nişastasını akıtın ve tencereye alın. Üzerine su ilave edip pirinç hafif yumuşayana dek haşlayın.
  • 2
    Ayrı bir yerde yoğurt, un ve yumurta sarısını iyice çırpıp yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak pirincin bulunduğu tencereye ilave edin. Kaynayana dek ara sıra karıştırarak pişirin.
  • 3
    Ocaktan alıp tuzunu ayarlayın ve karıştırın. Üzeri için tereyağını eritip nane ilave ederek bir iki kez karıştırın. Ocaktan alıp, çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

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