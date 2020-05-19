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Yoğurtlu Mercimek Çorbası

Yoğurtlu Mercimek Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Kremamsı yoğurt dokusu, besleyici mercimek ve enfes tereyağı sosuyla birleşiyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın. Tereyağı eriyince un ilave edip, orta ateşte kokusu çıkana dek karıştırarak kavurun.

  • 2

    Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta sarısı ve 2-3 yemek kaşığı suyu çırpma teli ile çırpın. Karıştırarak tencereye ilave edin ve 2-3 dakika sürekli karıştırarak pişirin. Sıcak su ekleyip kaynayana dek pişirin.

  • 3

    Kaynamaya başlayınca erişteyi ilave edip hafif yumuşayana dek pişirmeye devam edin. Mercimeği katıp, 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın.

  • 4

    Üzeri için tereyağı ve zeytinyağını tavaya alıp tereyağını eritin. Nane ve toz kırmızıbiber ilave edip bir iki çevirin. Ocaktan alıp çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.

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