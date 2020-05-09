Düğün Çorbası

Terbiye için yumurta ve limon suyunu iyice çırpın. Soğuk su ekleyip, karıştırın. Terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave edip, hızlıca karıştırın ve 2-3 dakika daha pişirin. Üzeri için pul biberi zeytinyağında yakıp çorbanın üzerine gezdirin. Reyhan serpin ve sıcak olarak servis yapın.