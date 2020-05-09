Düğün Çorbası
Zengin lezzeti ve doyurucu kıvamıyla sofraların baş tacı: Düğün Çorbası! Kuzu eti, limonlu terbiye ve pul biberin mükemmel uyumuyla hazırlanan bu geleneksel tadın tarifini sizlerle paylaşıyoruz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuzu eti, su ve kabukları soyulmuş bütün soğan, arzuya göre 2-3 parça kuzu kemiğini basınçlı tencereye alıp 30 dakika iyice haşlayın. Daha sonra kemikleri ve soğanı tencereden çıkarın. Süzgeç yardımıyla eti tencereden alıp tabağa yerleştirin. Didikleyip yeniden tenceredeki suyuna ilave edin.
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2
Ayrı bir yerde zeytinyağı ve unu çukur bir kaba alıp, pembeleşene dek kavurun. Daha sonra tencereye ilave edin. Tuzunu ayarlayıp, topaklanmaması için sürekli karıştırın. Koyu kıvam alana dek çorbayı pişirin.
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3
Terbiye için yumurta ve limon suyunu iyice çırpın. Soğuk su ekleyip, karıştırın. Terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave edip, hızlıca karıştırın ve 2-3 dakika daha pişirin. Üzeri için pul biberi zeytinyağında yakıp çorbanın üzerine gezdirin. Reyhan serpin ve sıcak olarak servis yapın.
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