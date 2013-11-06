Enginar Çorbası Tarifi
Lezzetli ve doyurucu enginar çorbası yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Enginar çorbası nasıl yapılmalıdır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Enginarları ve soğanı küp doğrayın. Tavuk suyunu bir tencereye alıp üzerine enginar ve soğanı ekleyin. Tuz ve toz şekeri ilave edip, 25 dakika pişirin.
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2
Ocaktan alıp blenderden geçirin. Ayrı bir yerde yarım enginarı küçük küpler halinde doğrayın ve bir tavaya alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edip yumuşayana dek haşlayın.
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3
Süzüp kenara alın. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. Haşlanmış enginar, dolmalık fıstık ve dereotunu karıştırın.
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4
Kaselere paylaştırdığınız çorbanın üzerine hazırladığınız enginarlı ve dolmalık fıstıklı karışımı ekleyerek servis yapın.
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