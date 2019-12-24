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Bademli Çorba

Bademli Çorba
KOLAY 30 DAKİKA

Kış aylarının vazgeçilmezi sıcak çorbayı bademli denediniz mi? İşte lezzetiyle hayran bırakan Bademli Çorba tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika sonra çıkarın. Süzdükten sonra kabuklarını soyup, ikiye bölün. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, renkleri dönene dek kavurun. Patlıcanları alacalı soyup boylamasına dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirin ve kurulayın. Küp doğrayıp kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

  • 2

    Kıymayı 2 yemek kaşığı sıvı yağda kavurun. Tereyağını ayrı bir tencereye alıp unu pembeleştirin. Et suyu ve suyu ilave edin. Kaynamaya başlayınca kıyma, patlıcan, tuz, karabiber ve kimyon ekleyin. 10 dakika sonra bademleri ilave edin. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış reyhan ilave edip servis yapın.

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