Bademli Çorba

Kıymayı 2 yemek kaşığı sıvı yağda kavurun. Tereyağını ayrı bir tencereye alıp unu pembeleştirin. Et suyu ve suyu ilave edin. Kaynamaya başlayınca kıyma, patlıcan, tuz, karabiber ve kimyon ekleyin. 10 dakika sonra bademleri ilave edin. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış reyhan ilave edip servis yapın.