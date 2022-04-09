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Öğünler Çorba Süleymaniye çorbası

Süleymaniye Çorbası

Süleymaniye Çorbası
KOLAY 20 DAKİKA

Ana yemek kadar doyurucu bir çorba tarifi olan Süleymaniye çorbası, oldukça doyurucu bir çorbadır. Akşam yemeği için çorba tarifi arıyorsanız, Süleymaniye çorbası tarifini yapabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Köfte için tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın.

  • 2

    Tereyağında kızartıp kenara alın. Mercimeği ayıklayıp yıkadıktan sonra haşlayın ve süzün. Soyup yıkadığınız havuç, patates, kabak, domates, soğan ve sarımsağı rendeleyin.

  • 3

    Temizleyip yıkadığınız ıspanağı küçük doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritip önce soğan ve sarımsağı kavurun. Üzerine havuç, patates ve kabak ilave edin.

  • 4

    Birkaç dakika kavurup domatesi ekleyin. 1-2 dakika sonra ıspanak ve unu katıp kavurun. Üzerine et suyu, su, haşlanmış mercimek ve tuzu ilave edin.

  • 5

    Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra köfteleri tencereye ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

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