Süleymaniye Çorbası
Ana yemek kadar doyurucu bir çorba tarifi olan Süleymaniye çorbası, oldukça doyurucu bir çorbadır. Akşam yemeği için çorba tarifi arıyorsanız, Süleymaniye çorbası tarifini yapabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köfte için tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın.
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2
Tereyağında kızartıp kenara alın. Mercimeği ayıklayıp yıkadıktan sonra haşlayın ve süzün. Soyup yıkadığınız havuç, patates, kabak, domates, soğan ve sarımsağı rendeleyin.
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3
Temizleyip yıkadığınız ıspanağı küçük doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritip önce soğan ve sarımsağı kavurun. Üzerine havuç, patates ve kabak ilave edin.
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4
Birkaç dakika kavurup domatesi ekleyin. 1-2 dakika sonra ıspanak ve unu katıp kavurun. Üzerine et suyu, su, haşlanmış mercimek ve tuzu ilave edin.
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5
Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra köfteleri tencereye ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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