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Isırgan Çorbası

Isırgan Çorbası
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Hem ısırganın faydalarından yararlanacağınız hem de keyifle tüketebileceğiniz ısırgan otu çorbasından. Isırgan çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Isırganları elinize eldiven takarak yıkayıp, yapraklarına ayırın ve kurulayın. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alıp, soğan ve sarımsağı soteleyin.

  • 2

    Kabukları soyulup küp doğranmış patates ilave edip, 5 dakika pişirin. Sebze suyu, tane karabiber ve tuz ilave edip, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, 30 dakika pişirin.

  • 3

    Isırgan ekleyip, 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp blenderden geçirin. Püre için havuçların kabuklarını soyup, tuz ve zeytinyağı ile harmanlayın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin.

  • 4

    Sarımsağın kök tarafından hafifçe kesip pişirme kağıdına sarın ve fırın tepsisine, havuçların yanına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin.

  • 5

    Fırından alıp, ılındığında sarımsakların içlerini çıkarın ve yarısını havuçla, kalanını siyah havuçla ayrı ayrı blenderden geçirerek püre haline getirin.

  • 6

    Çorbayı servis tabaklarına pay edin. Ekmeklerin üzerilerine pürelerden yerleştirip, susam serpin ve çorbayla birlikte servis yapın.

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