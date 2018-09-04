Isırgan Çorbası
Hem ısırganın faydalarından yararlanacağınız hem de keyifle tüketebileceğiniz ısırgan otu çorbasından. Isırgan çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Isırganları elinize eldiven takarak yıkayıp, yapraklarına ayırın ve kurulayın. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alıp, soğan ve sarımsağı soteleyin.
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2
Kabukları soyulup küp doğranmış patates ilave edip, 5 dakika pişirin. Sebze suyu, tane karabiber ve tuz ilave edip, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, 30 dakika pişirin.
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3
Isırgan ekleyip, 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp blenderden geçirin. Püre için havuçların kabuklarını soyup, tuz ve zeytinyağı ile harmanlayın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin.
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4
Sarımsağın kök tarafından hafifçe kesip pişirme kağıdına sarın ve fırın tepsisine, havuçların yanına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin.
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5
Fırından alıp, ılındığında sarımsakların içlerini çıkarın ve yarısını havuçla, kalanını siyah havuçla ayrı ayrı blenderden geçirerek püre haline getirin.
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6
Çorbayı servis tabaklarına pay edin. Ekmeklerin üzerilerine pürelerden yerleştirip, susam serpin ve çorbayla birlikte servis yapın.
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