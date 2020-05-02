Zerdeçallı Sebze Çorbası
Sağlıklı çorba arayışında olanlar için mükemmel bir tarif önerisi. Vitamin depolu zerdeçallı sebze çorbası tarifi sizlerle.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabak, patlıcan, havuç, taze fasulye ve dolmalık biberleri temizledikten sonra ince parçalar şeklinde doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp kıyılmış soğanı hafifçe kavurun.
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2
Doğradığınız sebzeleri ekleyip 1-2 dakika soteleyin. Su ilave edip sebzeler hafifçe yumuşayana kadar pişirin. İnce parçalar şeklinde kestiğiniz pazıyı ilave edip 3-4 dakika daha pişirin.
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3
Rendelenmiş taze zerdeçal ve kremayı karıştırın. Çorbanın suyundan birkaç kaşık dolusu karışıma ekleyip ılınmasını sağlayın. Yavaşça ve çorbayı karıştırmaya devam ederek ilave edin. 2 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp servis yapın.
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