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Zerdeçallı Sebze Çorbası

Zerdeçallı Sebze Çorbası
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Sağlıklı çorba arayışında olanlar için mükemmel bir tarif önerisi. Vitamin depolu zerdeçallı sebze çorbası tarifi sizlerle.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kabak, patlıcan, havuç, taze fasulye ve dolmalık biberleri temizledikten sonra ince parçalar şeklinde doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp kıyılmış soğanı hafifçe kavurun.

  • 2

    Doğradığınız sebzeleri ekleyip 1-2 dakika soteleyin. Su ilave edip sebzeler hafifçe yumuşayana kadar pişirin. İnce parçalar şeklinde kestiğiniz pazıyı ilave edip 3-4 dakika daha pişirin.

  • 3

    Rendelenmiş taze zerdeçal ve kremayı karıştırın. Çorbanın suyundan birkaç kaşık dolusu karışıma ekleyip ılınmasını sağlayın. Yavaşça ve çorbayı karıştırmaya devam ederek ilave edin. 2 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp servis yapın.

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