Erişteli Yoğurt Çorbası
Hem leziz hem doyurucu olan erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte Erişteli Yoğurt Çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tencereye 2 su bardağı su koyup, kaynatın. Erişteyi ilave edin ve yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin.
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2
Ayrı bir tencerede yoğurt, sarımsak, yumurta ve unu çırpın. Üzerine 3 su bardağı suyu ilave edin ve kısık ateşte arada bir karıştırarak 7-8 dakika pişirin.
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3
Daha sonra eriştenin içine yavaşça katarken bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynattıktan sonra tuzunu ayarlayın. Üzeri için tavada erittiğiniz tereyağına nane ilave edin ve daha sonra çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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