Erişteli Yoğurt Çorbası

Daha sonra eriştenin içine yavaşça katarken bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynattıktan sonra tuzunu ayarlayın. Üzeri için tavada erittiğiniz tereyağına nane ilave edin ve daha sonra çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.