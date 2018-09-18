Kuşkonmaz Çorbası Tarifi
Kuşkonmaz mutfağımızda çok bilinmeyen ancak faydaları saymakla bitmeyen bir sebze. Kuşkonmaz çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere kuşkonmaz çorbası tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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Yıkadığınız kuşkonmaz ve soğanı doğrayın, bir tencereye alın ve zeytinyağı ile soteleyin. Hafif soteledikten sonra, tam buğday ununu ekleyerek kısa bir süre karıştırarak kavurun. Sonrasında sıcak su ve sütü ilave edip, kuşkonmazlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra blenderize ederek servis edebilirsiniz.
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