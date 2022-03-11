Tarif Ara
Öğünler Çorba Narlı çorba

Narlı Çorba

Narlı Çorba
KOLAY

Doğal bir kalp ilacı olarak tanımlanan nar, tek başına şifa deposu olduğu gibi girdiği tarifleri de ayrıca lezzetlendirmektedir. İşte sıcacık içebileceğiniz Narlı Çorba tarifi…

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Maş fasulyesini büyük bir kasede bol suyla akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp kenara alın. Soğan, sarımsak ve yağı tencereye alıp soteleyin.

  • 2

    İçine pancar, maş fasulyesi, tuz, karabiber, tarçın ve zerdeçal ilave edip karıştırın. Su ekleyip 20 dakika pişirin. M

  • 3

    aydanoz, nane, kişniş, taze soğan ve nar suyunu katıp, kısık ısıda 15 dakika pişirin. Ocaktan alıp dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Isırgan Çorbası
ORTA

Isırgan Çorbası

Kıymalı Tarhana Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Kıymalı Tarhana Çorbası

Sebzeli Kereviz Çorbası
ORTA 30 DAKİKA

Sebzeli Kereviz Çorbası

Baharatlı Mercimek Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Baharatlı Mercimek Çorbası