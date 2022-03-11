Narlı Çorba
Doğal bir kalp ilacı olarak tanımlanan nar, tek başına şifa deposu olduğu gibi girdiği tarifleri de ayrıca lezzetlendirmektedir. İşte sıcacık içebileceğiniz Narlı Çorba tarifi…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Maş fasulyesini büyük bir kasede bol suyla akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp kenara alın. Soğan, sarımsak ve yağı tencereye alıp soteleyin.
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2
İçine pancar, maş fasulyesi, tuz, karabiber, tarçın ve zerdeçal ilave edip karıştırın. Su ekleyip 20 dakika pişirin. M
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3
aydanoz, nane, kişniş, taze soğan ve nar suyunu katıp, kısık ısıda 15 dakika pişirin. Ocaktan alıp dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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