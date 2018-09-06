Köy Çorbası Tarifi

Ninelerimizin yaptığı yöresel yemeklerin hepsi çok lezzetlidir ve o yemeği tadanlar tarafından da çok beğenilir. İşte o yemeklerden birisi olan köy çorbası. Peki köy çorbası nasıl yapılır? Doyurucu ve sağlıklı bir çorba olan köy çorbası tarifini sizlere sunduk.