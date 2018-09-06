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Köy Çorbası Tarifi

Köy Çorbası Tarifi
ORTA 15 DAKİKA

Ninelerimizin yaptığı yöresel yemeklerin hepsi çok lezzetlidir ve o yemeği tadanlar tarafından da çok beğenilir. İşte o yemeklerden birisi olan köy çorbası. Peki köy çorbası nasıl yapılır? Doyurucu ve sağlıklı bir çorba olan köy çorbası tarifini sizlere sunduk.

Malzemeler

Yapılışı

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