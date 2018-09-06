Köy Çorbası Tarifi
Ninelerimizin yaptığı yöresel yemeklerin hepsi çok lezzetlidir ve o yemeği tadanlar tarafından da çok beğenilir. İşte o yemeklerden birisi olan köy çorbası. Peki köy çorbası nasıl yapılır? Doyurucu ve sağlıklı bir çorba olan köy çorbası tarifini sizlere sunduk.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinyağını bir tencereye alın ve kıymayı ekleyip kavurun.
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2
İnce kıyılmış soğanı ve tuzu ilave edip 5 dakika daha kavurun. Salçayı ekleyin ve 1-2 dakika çevirin. Suyu ilave edin. Kaynamaya yakın ince kıyılmış biberi ekleyin.
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3
Kaynadıktan 5 dakika sonra kesme makarnayı ve bakliyatları katıp, kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Karabiber ve naneyi ekleyip, karıştırdıktan sonra 5 dakika dinlendirip, sıcak servis yapın.
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