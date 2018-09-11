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Enginarlı Ispanaklı Çorba Tarifi

Enginarlı Ispanaklı Çorba Tarifi
ORTA 15 DAKİKA

Her derde deva bir çorba tarifi veriyoruz. Enginarlı ıspanaklı çorba nasıl yapılır? İşte sizlere enginarlı ıspanaklı çorba tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
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