Enginarlı Ispanaklı Çorba Tarifi
Her derde deva bir çorba tarifi veriyoruz. Enginarlı ıspanaklı çorba nasıl yapılır? İşte sizlere enginarlı ıspanaklı çorba tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Doğranmış sarmısak ekleyip 1 dakika daha soteleyin.
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2
Patatesin kabuklarını temizleyip küp doğrayın. Enginarları da küp doğrayıp, patatesle birlikte tencereye ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, sebze suyunu katın ve tencerenin kapağı kapalı olarak, yumuşayana dek pişirin.
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3
Ispanak ekleyip 1-2 dakika daha pişirin. Ocağın üzerindeyken blenderden geçirip, püre haline getirin ve ocaktan alın. Limon kabuğu, parmesan peyniri ve mozzarella peynirini ilave edip eriyene kadar karıştırın. Baharatlarını yeniden kontrol edip, servis yapın.
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