Buğdaylı Karalahana Çorbası
Besleyici ve doyurucu: Buğdaylı Karalahana Çorbası, geleneksel lezzetiyle bağışıklığı güçlendirirken sofranıza sağlık katıyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün buğdayı derin bir tencereye alın üzerini geçecek şekilde su ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.
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2
Bir tencerede yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın üzerine 1 litre soğuk su ekleyin ve kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca haşlanan buğdayı ve incecik doğranan kara lahanayı katın. Kara Iahana yumuşayana kadar pişirin.
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3
Üzeri için sos tavasında yağları ısıtın ve yemeklik doğranan soğanı kavurun. Üzerine pul biberi ekleyin. Çorbayı soğanlı yağ ile servis yapın.
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