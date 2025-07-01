Buğdaylı Karalahana Çorbası

Bir tencerede yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın üzerine 1 litre soğuk su ekleyin ve kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca haşlanan buğdayı ve incecik doğranan kara lahanayı katın. Kara Iahana yumuşayana kadar pişirin.