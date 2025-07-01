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Buğdaylı Karalahana Çorbası

Buğdaylı Karalahana Çorbası
ORTA 40 DAKİKA

Besleyici ve doyurucu: Buğdaylı Karalahana Çorbası, geleneksel lezzetiyle bağışıklığı güçlendirirken sofranıza sağlık katıyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Öncelikle buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün buğdayı derin bir tencereye alın üzerini geçecek şekilde su ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.

  • 2

    Bir tencerede yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın üzerine 1 litre soğuk su ekleyin ve kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca haşlanan buğdayı ve incecik doğranan kara lahanayı katın. Kara Iahana yumuşayana kadar pişirin.

  • 3

    Üzeri için sos tavasında yağları ısıtın ve yemeklik doğranan soğanı kavurun. Üzerine pul biberi ekleyin. Çorbayı soğanlı yağ ile servis yapın.

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