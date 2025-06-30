Terbiyeli Etli Nohutlu Yarma Çorbası
Terbiyeli Etli Nohutlu Yarma Çorbası, doyurucu içeriği ve nefis lezzetiyle hem mideyi hem ruhu ısıtıyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinyağını derin bir tencereye alın. Eti küp doğrayıp tencereye koyun. Suyunu salıp yeniden çekene dek orta ısıda soteleyin. Defne yaprağı, tuz, karabiber, kıyılmış sarımsağı ekleyin. Sarımsağın kokusu çıkana dek sotelemeye devam edin. Üzerini beş parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Et yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. Etin içinden defne yaprağını çıkarın. Etin yarısını çorbanın üzerine kullanmak üzere kenara ayırın.
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2
Çorba için akşamdan ıslattığınız nohut ve yarmayı süzüp tencereye alın. Süzdüğünüz sudan 3-4 yemek kaşığı ayırın.
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3
Terbiye için bir kapta un ve yoğurdu karıştırın. Kenara ayırdığınız sudan ekleyin. Çırpma teli ile pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Tencerede kaynayan malzemenin üzerine hazırladığınız terbiyeyi azar azar ekleyin. 1-2 dakika kaynatın.
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4
Üzeri için bir tavaya tereyağını alın. Toz kırmızıbiberi ekleyip ısıtın. Çorbayı kaselere pay edin. Üzerine tereyağlı karışımı gezdirin. Kenara ayırdığınız eti didikleyin. Çorbanın üzerine ekleyin. Ilık olarak servis yapın.
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