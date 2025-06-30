Terbiyeli Etli Nohutlu Yarma Çorbası

Terbiye için bir kapta un ve yoğurdu karıştırın. Kenara ayırdığınız sudan ekleyin. Çırpma teli ile pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Tencerede kaynayan malzemenin üzerine hazırladığınız terbiyeyi azar azar ekleyin. 1-2 dakika kaynatın.