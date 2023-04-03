Süt Çorbası
Süt çorbası, özellikle süt içmeyi sevmeyenler için alternatif bir protein kaynağı olarak çok iyi bir fikir. Çok da zahmetsiz olduğundan her mutfağın kısa sürede olmazsa olmazları haline gelen süt çorbasının tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Su ile tarhanayı açın. Sütü tencereye alıp pişirin. Pirinci, ardından tarhanayı ekleyip bir taşım kaynatın.
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2
Blender set yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Kalan malzemeyi katıp karıştırın ve 5 dakika pişirin.
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3
Üzeri için toz kırmızıbiberi tereyağında yakın. Yarısını çorbaya ilave edip karıştırın. Çorbayı ocaktan alıp tabaklara pay edin. Üzerine kalan tereyağlı karışımı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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