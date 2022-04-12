Tarif Ara
Öğünler Çorba Peynir cipsli çorba

Peynir Cipsli Çorba

Peynir Cipsli Çorba
ORTA 15 DAKİKA

Hem lezzetli hem besleyici olan peynir cipsli çorba tarifiyle, iftar sofralarınıza farklı bir çorba tarifi hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Peynir cipsi için tüm malzemeyi karıştırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralarında boşluk kalacak şekilde bu harçtan 1'er yemek kaşığı koyun.

  • 2

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında eriyip hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Çorba için derin bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alıp, tereyağı eriyene kadar ısıtın.

  • 3

    Zerdeçalı katıp bir-iki kez karıştırın. Un ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. İri parçalar halinde doğranmış sebzeleri ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

  • 4

    Tavuk suyu, tuz, karabiber ve kekiği katıp, sebzeler dağılmaya başlayana kadar pişirmeye devam edin. Blender'de çekip pürüzsüz bir kıvam elde edin. Son olarak keçi peyniri ve sütü ilave edin.

  • 5

    Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Servis tabaklarına pay edip, peynir cipsleri ile birlikte sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Hindistan Cevizli Tatlı Patates Çorbası Tarifi

Hindistan Cevizli Tatlı Patates Çorbası Tarifi

Yayla Çorbası Tarifi
ORTA 10 DAKİKA

Yayla Çorbası Tarifi

Kuşkonmazlı Kuzu Gerdan Çorbası Tarifi
ORTA 15 DAKİKA

Kuşkonmazlı Kuzu Gerdan Çorbası Tarifi

Etli ve Pazılı Tarhana Çorbası
ORTA

Etli ve Pazılı Tarhana Çorbası