Peynir Cipsli Çorba
Hem lezzetli hem besleyici olan peynir cipsli çorba tarifiyle, iftar sofralarınıza farklı bir çorba tarifi hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Peynir cipsi için tüm malzemeyi karıştırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralarında boşluk kalacak şekilde bu harçtan 1'er yemek kaşığı koyun.
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2
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında eriyip hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Çorba için derin bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alıp, tereyağı eriyene kadar ısıtın.
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3
Zerdeçalı katıp bir-iki kez karıştırın. Un ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. İri parçalar halinde doğranmış sebzeleri ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
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4
Tavuk suyu, tuz, karabiber ve kekiği katıp, sebzeler dağılmaya başlayana kadar pişirmeye devam edin. Blender'de çekip pürüzsüz bir kıvam elde edin. Son olarak keçi peyniri ve sütü ilave edin.
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5
Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Servis tabaklarına pay edip, peynir cipsleri ile birlikte sıcak olarak servis yapın.
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