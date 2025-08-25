Kamhi Çorbası
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Aşurelik buğday ve nohudu bol suda yıkayıp bir tencereye alın. Eti üzerine yerleştirin. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin. Arada bir köpüğünü alarak buğday ve et yumuşayana dek pişirin. Tuzunu ayarlayın. Daha sonra eti kemiğinden ayırıp parçalar halinde yeniden tencereye ekleyin.
-
2
Tereyağını bir tavaya alıp eritin. İyice ısınınca kimyon ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Kaselere önce çorbayı koyun. Üzerine baharatlı tereyağını gezdirip sıcak servis yapın.
