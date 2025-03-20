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Tarhunlu Çorba

Tarhunlu Çorba
ORTA

Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifimizle: Tarhunlu Çorba

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Soğanın kabuklarını soyarak kıyın. Tereyağını tencereye alıp eritin. Üzerine soğanı ve kıymayı ilave edin.
  • 2
    Tahta kaşık yardımıyla ezerek soteleyin. Doğranmış sarımsak ve salçaları katıp kavurun. Unu ilave edip iki tur çevirin. Kıyılmış karalahanayı ilave edin.
  • 3
    Kısık ısıda yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Üzerine kaynattığınız suyu ilave edin. Bulguru katıp karıştırın.
  • 4
    Tarhun ve karabiberi ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp karalahana iyice yumuşayana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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