Tarhunlu Çorba
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifimizle: Tarhunlu Çorba
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanın kabuklarını soyarak kıyın. Tereyağını tencereye alıp eritin. Üzerine soğanı ve kıymayı ilave edin.
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2
Tahta kaşık yardımıyla ezerek soteleyin. Doğranmış sarımsak ve salçaları katıp kavurun. Unu ilave edip iki tur çevirin. Kıyılmış karalahanayı ilave edin.
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3
Kısık ısıda yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Üzerine kaynattığınız suyu ilave edin. Bulguru katıp karıştırın.
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4
Tarhun ve karabiberi ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp karalahana iyice yumuşayana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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