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Hünkar Çorbası

Hünkar Çorbası
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Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet olan hünkar çorbasını evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte hünkar çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tane karabiberi blender'in öğütücü aparatı yardımı ile toz haline getirin ve kenara alın.Tereyağının yarısında unu çiğ kokusu gidinceye kadar kavurup 1 litre su ekleyin ve kaynatın.

  • 2

    Üzerine şehriyenin yarısını ilave edip kaynamaya bırakın. Başka bir tencerede kalan tereyağını kısık ısıda eritin. Kalan arpa şehriyeyi ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

  • 3

    Kalan 1 litre suyu ısıtıcıda kaynatıp tencereye katın. Şehriye yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

  • 4

    Üzerine diğer tencerede kaynayan şehriyeli karışımı ilave edip karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Sütü ekleyip 10 dakika pişirin.

  • 5

    Çorbayı ocaktan alıp kaselere pay edin. Üzerlerine tarçın ve karabiber serpin. Sıcak olarak servis yapın.

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