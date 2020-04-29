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Öğünler Çorba Sebzeli ve köfteli çorba

Sebzeli ve Köfteli Çorba

Sebzeli ve Köfteli Çorba
ORTA 15 DAKİKA

Minik köfteler ve taptaze sebzelerle hazırlanan, sıcacık ve doyurucu bir lezzet: Sebzeli ve Köfteli Çorba! Soğuk günlerin vazgeçilmez tarifi.

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