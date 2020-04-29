Sebzeli ve Köfteli Çorba
Minik köfteler ve taptaze sebzelerle hazırlanan, sıcacık ve doyurucu bir lezzet: Sebzeli ve Köfteli Çorba! Soğuk günlerin vazgeçilmez tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köfte için tüm köfte malzemesini iyice yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde köfteler hazırlayıp yuvarlayarak şekil verin.
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2
Ayrı bir yerde kıyılmış soğan ve rendelenmiş havucu ayçiçeği yağında soteleyin. Üzerine ezilmiş sarımsak ve tavuk suyu ilave edip bir taşım kaynatın.
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3
Şehriye ve köfteyi ekleyip 15 dakika pişirin. Kıyılmış taze soğan ve ince doğranmış sivri biber serpip servis yapın.
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