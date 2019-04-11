Tarhanalı Kuzu Paça Çorbası Tarifi

1 diş ezilmiş sarımsağı ve kalan malzemeyi ilave edip, ağır ateşte 15 dakika pişirin. Üzeri için ezilmiş sarımsağı sirke ile karıştırın ve çorbanın üzerine gezdirin. Tereyağını tavaya alıp eritin. Toz kırmızıbiber ve pul biber katıp 1-2 karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.