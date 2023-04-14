Mahluta Çorbası
Farklı bir lezzet arayanlar için alternatif olabilir. Mahluta çorbası nasıl yapılır merak edenlere, işte tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Haşlanmış mercimek ve kıyılmış pazıyı tencereye alın. Üzerine ısıtıcı yardımı ile ısıttığınız suyu ilave edin. Tuzunu ayarlayın.
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2
Toz kırmızıbiberin yarısını katıp kısık ısıda 8-9 dakika pişirin. Ayrı bir yerde limon suyu ile sarımsağın yarısını karıştırıp tencereye ilave edin ve karıştırın.
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3
Ayçiçek yağını bakır sos tavasında ısıtın. Kalan ezilmiş sarımsağı ilave edin. Bir-iki tuz karıştırarak soteleyin. Bu aşamada sarımsağı yakmamaya özen gösterin.
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4
Daha sonra tencereye ekleyin ve karıştırın. 2 dakika pişirin. Kalan baharatları ilave edip tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika pişirip ocaktan alın. Damak tadınıza göre üzerine karabiber ve pul biber serpin. Sıcak olarak servis yapın.
KÜLTÜR MİRASI…
Bu çorba pazı, semizotu ya da ıspanakla da yapılmaktadır. Çorbanın orjinalinde koruk suyu da kullanılmaktadır. Şayet evinizde koruk varsa yarı yarıya limon suyu koruk suyu kullanarak çorbayı daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.
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