Mahluta Çorbası

Daha sonra tencereye ekleyin ve karıştırın. 2 dakika pişirin. Kalan baharatları ilave edip tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika pişirip ocaktan alın. Damak tadınıza göre üzerine karabiber ve pul biber serpin. Sıcak olarak servis yapın.

KÜLTÜR MİRASI…

Bu çorba pazı, semizotu ya da ıspanakla da yapılmaktadır. Çorbanın orjinalinde koruk suyu da kullanılmaktadır. Şayet evinizde koruk varsa yarı yarıya limon suyu koruk suyu kullanarak çorbayı daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.