Tarif Ara
Öğünler Çorba Fesleğenli çorba tarifi

Fesleğenli Çorba Tarifi

Fesleğenli Çorba Tarifi
ORTA

Sofranızdan eksik etmeyin. Mutlaka denenmesi gereken lezzet. Fesleğenli çorba nasıl yapılır? Fesleğen çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Soğanı soyup incecik doğrayın. Patatesi soyup minik küpler halinde doğrayın. Soğan ve patatesi, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile hafifçe pembeleştirin.
  • 2
    Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 5 dakika pişirin. Sonra 2 su bardağı sütü ilave edin ve kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca tuz, karabiber ve fesleğeni ilave edip karıştırın.
  • 3
    Tencerenin kapağını kapatıp ocaktan alın. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kesme Çorbası
ORTA

Kesme Çorbası

Bal Kabağı Çorbası
KOLAY

Bal Kabağı Çorbası

CLAUDIO CHINALI
Buğdaylı, Pazılı Çorba
KOLAY 15 DAKİKA

Buğdaylı, Pazılı Çorba

Bakla Çorbası Tarifi
ORTA

Bakla Çorbası Tarifi