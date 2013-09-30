Fesleğenli Çorba Tarifi
Sofranızdan eksik etmeyin. Mutlaka denenmesi gereken lezzet. Fesleğenli çorba nasıl yapılır? Fesleğen çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Soğanı soyup incecik doğrayın. Patatesi soyup minik küpler halinde doğrayın. Soğan ve patatesi, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile hafifçe pembeleştirin.
-
2
Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 5 dakika pişirin. Sonra 2 su bardağı sütü ilave edin ve kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca tuz, karabiber ve fesleğeni ilave edip karıştırın.
-
3
Tencerenin kapağını kapatıp ocaktan alın. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL