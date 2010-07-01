Nohutlu Soğuk Çorba

Yoğurdu ayrı bir kasede çırpın ve 1 su bardağı suyla açın. Ilınmış nohutlu karışımın içine yavaşça ilave ederek bir yandan da karıştırın. Diğer taraftan üzeri için pul biberi tereyağında yakıp, nane serpin. Çorbanın üzerine gezdirip soğuk olarak servis yapın.