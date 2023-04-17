Çakıldaklı Çorba
Çakıldaklı çorba, oldukça iştah açıcı, lezzetli ve bereketli bir çorba olarak bilinir. İşte çakıldaklı çorba tarifi…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Biber ve domatesi ayrı ayrı Arnica doğrayıcıda çekin ve kenara alın.
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2
Geniş bir tencereye pijamalı kesilip küp doğranmış patlıcan, küçük doğranmış yeşil taze fasulye, küp doğranmış patates, kenara ayırdığınız biber, domates, haşlanmış nohut, beyaz fasulye, haşlanmış mercimek, ve haşlanmış dövme alın. Malzemenin üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ilave edip karıştırın.
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3
Tencerenin kapağını kapatıp kaynayana kadar harlı, kaynamaya başlayınca kısık ısıda pişmeye bırakın. Üzeri için tereyağını sos tavasına alıp eritin. Salça, rendelenmiş sarımsak, nane, kırmızı toz biber ve tuzu katın. Biberin rengi dönene kadar karıştırın.
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4
Ocaktan alıp çorbaya aktın ve karıştırın. Limon suyunu ilave edip yeniden karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ısıda 5 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
DAMAK HOŞLUĞU
Çorbaya limon yerine turunç da kullanabilirsiniz, o da ayrı bir lezzet katıyor.
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