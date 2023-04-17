Çakıldaklı Çorba

Ocaktan alıp çorbaya aktın ve karıştırın. Limon suyunu ilave edip yeniden karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ısıda 5 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

DAMAK HOŞLUĞU

Çorbaya limon yerine turunç da kullanabilirsiniz, o da ayrı bir lezzet katıyor.