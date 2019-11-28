Güçlü antioksidan özelliğine sahip ve aynı zamanda zayıflamaya yardımcı olan lahana enfes bir tarifle karşınızda... Hem besleyici hem de yararlı tarhunlu lahana çorbası içinizi ısıtmakla kalmıyor bağışıklığınızı da güçlendiriyor! Tarhunlu lahana çorbası nasıl yapılır? Tarhunlu Lahana Çorbası Tarifi...