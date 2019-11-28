Tarhunlu Lahana Çorbası
Güçlü antioksidan özelliğine sahip ve aynı zamanda zayıflamaya yardımcı olan lahana enfes bir tarifle karşınızda... Hem besleyici hem de yararlı tarhunlu lahana çorbası içinizi ısıtmakla kalmıyor bağışıklığınızı da güçlendiriyor! Tarhunlu lahana çorbası nasıl yapılır? Tarhunlu Lahana Çorbası Tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir tencerede tereyağını eritip yemeklik doğranmış soğan ve kıymayı kavurun. Üzerine sarmısak, domates ve biber salçası ekleyin.
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2
Bir-iki kez çevirip unu katın. Unun kokusu gittikten sonra kıyılmış lahana ekleyip kısık ateşte lahana yarı yarıya yumuşayana dek pişirin.
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3
Tarhun, buğday, tuz, karabiber ve sıcak su ekleyip lahana iyice yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.
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