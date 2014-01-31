Tarif Ara
Öğünler Çorba Yaz çorbası

Yaz Çorbası

Yaz Çorbası
KOLAY

İçindeki malzemelerle içinizi ferahlatacak, soğuk soğuk tüketebileceğiniz bir çorba... Yaz çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün haşlayıp, süzün. Tencereye 4 su bardağı su alıp, üzerine buğdayı ekleyin. Birlikte suyunu çekene kadar kaynatıp ocaktan alın.
  • 2
    Soğumaya bırakın. Yoğurdu, kalan 2 su bardağı suyla çırpıp, pişirdiğiniz buğdaya karıştırarak ilave edin. Tuz ve cevizi ekleyip, tekrar karıştırın. Üzerine nane serpip, soğuk olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Yayla Çorbası Tarifi
ORTA 10 DAKİKA

Yayla Çorbası Tarifi

Alişka Çorbası
KOLAY

Alişka Çorbası

Patates Çorbası Tarifi
ORTA 10 DAKİKA

Patates Çorbası Tarifi

Filizli Bahar Çorbası Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Filizli Bahar Çorbası Tarifi