Yaz Çorbası
İçindeki malzemelerle içinizi ferahlatacak, soğuk soğuk tüketebileceğiniz bir çorba... Yaz çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün haşlayıp, süzün. Tencereye 4 su bardağı su alıp, üzerine buğdayı ekleyin. Birlikte suyunu çekene kadar kaynatıp ocaktan alın.
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2
Soğumaya bırakın. Yoğurdu, kalan 2 su bardağı suyla çırpıp, pişirdiğiniz buğdaya karıştırarak ilave edin. Tuz ve cevizi ekleyip, tekrar karıştırın. Üzerine nane serpip, soğuk olarak servis yapın.
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