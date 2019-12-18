Mahluta Çorbası Tarifi
İçinizi ısıtacak çorbalarınıza dahil olacak leziz sağlıklı bir çorba için mahlusa çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sıvı yağı bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun.
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2
Üzerine yıkanıp süzülmüş mercimeği ilave edin. Bir-iki dakika kavurup et suyunu katın.
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3
Mercimek iyice yumuşayınca ocaktan alıp, blenderden geçirin. Yeniden tencereye aktarıp ocağa koyun.
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4
Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç, kimyon ve tuz ilave edin. Pirinç yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Üzeri için tereyağını kızdırıp pul biber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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