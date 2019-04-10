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Balkabaklı Kestane Çorbası Tarifi

Balkabaklı Kestane Çorbası Tarifi
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Balkabaklı kestane çorbası nasıl yapılır? Damak tadınıza uygun balkabaklı kestane çorbası yapılışı.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Suyu tencereye alın. Kabukları temizlenmiş bütün soğan, gelişigüzel doğranmış balkabağı, kabukları temizlenip doğranmış kestane ve havucu tencereye ilave edin. Tavuk etini bütün olarak tencereye alın. Kalan malzemeyi de ilave edip 1 saat pişirin.

  • 2

    Sürenin sonunda eti tencereden alıp didikleyin ve kenara alın. Tencerede kalan malzemeyi blenderden geçirin.Kabak çekirdeklerini yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Çorbanın üzerine didiklenmiş tavuk eti ve kabak çekirdeği serpiştirip servis yapın.

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