Yoğurtlu Mercimek Çorbası Tarifi
Adını çok sık duymadığımız ancak bir kere tadanların asla vazgeçemediği yoğurtlu mercimek çorbası tarifi, yemek defterlerinizin başköşesine yazılacak. Yoğurtlu mercimek çorbası nasıl hazırlanır? İşte yoğurtlu mercimek çorbası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın. Tereyağı eriyince un ilave edip, orta ateşte kokusu çıkana dek karıştırarak kavurun.
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2
Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta sarısı ve 2-3 çorba kaşığı suyu çırpma teli ile çırpın. Karıştırarak tencereye ilave edin ve 2-3 dakika sürekli karıştırarak pişirin. Sıcak su ekleyip kaynayana dek pişirin.
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3
Kaynamaya başlayınca erişteyi ilave edip hafif yumuşayana dek pişirmeye devam edin. Mercimeği katıp, 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın.
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4
Üzeri için tereyağı ve zeytinyağını tavaya alıp tereyağını eritin. Nane ve toz kırmızıbiber ilave edip bir iki çevirin. Ocaktan alıp çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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