Tarif Ara
Öğünler Çorba Fesleğenli sütlü domates çorbası

Fesleğenli Sütlü Domates Çorbası

Fesleğenli Sütlü Domates Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Fesleğenli domates çorbası nasıl yapılır? Fesleğenli Sütlü Domates Çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alıp, tereyağı eriyene dek karıştırın. Küçük küp doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsak ilave edip, soğan şeffaflaşana dek karıştırarak soteleyin.

  • 2

    Un ekleyip karıştırarak kavurmaya devam edin. Salça ekleyip tuzunu ayarlayın ve karıştırın. Domateslerin kabuklarını temizleyip küçük küp doğrayın ve tencereye ilave edin. Süt ve suyu katıp, kaynayana dek karıştırın.

  • 3

    Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, karabiberini ayarlayın ve domates yumuşayana dek pişirin.

  • 4

    Ocaktan alıp blenderden geçirin. Yeniden ocağa oturtup, krema ilave edin ve karıştırarak 5 dakika pişirin. Fesleğen ekleyip ocaktan alın ve taze fesleğenle süsleyip sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Şehriyeli Tavuk Suyu Çorba
15 DAKİKA

Şehriyeli Tavuk Suyu Çorba

Şeküre Hanım Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Şeküre Hanım Çorbası

Şiş Börek Çorbası

Şiş Börek Çorbası

Tavuklu Sebze Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Tavuklu Sebze Çorbası