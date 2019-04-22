Fesleğenli Sütlü Domates Çorbası
Fesleğenli domates çorbası nasıl yapılır? Fesleğenli Sütlü Domates Çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alıp, tereyağı eriyene dek karıştırın. Küçük küp doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsak ilave edip, soğan şeffaflaşana dek karıştırarak soteleyin.
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2
Un ekleyip karıştırarak kavurmaya devam edin. Salça ekleyip tuzunu ayarlayın ve karıştırın. Domateslerin kabuklarını temizleyip küçük küp doğrayın ve tencereye ilave edin. Süt ve suyu katıp, kaynayana dek karıştırın.
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3
Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, karabiberini ayarlayın ve domates yumuşayana dek pişirin.
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4
Ocaktan alıp blenderden geçirin. Yeniden ocağa oturtup, krema ilave edin ve karıştırarak 5 dakika pişirin. Fesleğen ekleyip ocaktan alın ve taze fesleğenle süsleyip sıcak olarak servis yapın.
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