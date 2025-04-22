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Kestane Çorbası

Kestane Çorbası
ORTA 20 DAKİKA

Sonbaharın ruhunu kaşığınıza taşıyan enfes bir lezzet: Kestane Çorbası. İpeksi dokusu, hafif tatlımsı aroması ve iç ısıtan lezzetiyle sofralarınıza şıklık katacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Haşlanmış kestanelerin kabuklarını temizleyip derin bir tencereye alın. Üzerine irice kıyılmış kereviz sapları, kabukları temizlenmiş soğan, havuç, su, köri, tuz ve karabiber ilave edin. Kısık ısıda 20-25 dakika pişirin. Blender'de çekip pürüzsüz hale getirin.
  • 2
    Servis kaselerine pay edin. Her birinin üzerine krema gezdirin. İri kıyılmış kestane, ince doğranmış taze soğan ve pul biber gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

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