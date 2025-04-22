Kestane Çorbası
Sonbaharın ruhunu kaşığınıza taşıyan enfes bir lezzet: Kestane Çorbası. İpeksi dokusu, hafif tatlımsı aroması ve iç ısıtan lezzetiyle sofralarınıza şıklık katacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Haşlanmış kestanelerin kabuklarını temizleyip derin bir tencereye alın. Üzerine irice kıyılmış kereviz sapları, kabukları temizlenmiş soğan, havuç, su, köri, tuz ve karabiber ilave edin. Kısık ısıda 20-25 dakika pişirin. Blender'de çekip pürüzsüz hale getirin.
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2
Servis kaselerine pay edin. Her birinin üzerine krema gezdirin. İri kıyılmış kestane, ince doğranmış taze soğan ve pul biber gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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