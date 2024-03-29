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Şifa Çorbası

Şifa Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Enfes tadıyla her derde şifa çorbası tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alıp, tereyağı eriyene dek ısıtın. Küçük küp doğranmış soğanı ilave edip rengi şeffaflaşana dek karıştırarak soteleyin.

  • 2

    Kıyılmış sarımsak ekleyip bir-iki çevirin. Rendelenmiş havuç, rendelenmiş patates ve kereviz sapı katıp soteleyin. Salça, pul biber, su ve et suyunu ekleyip karıştırın.

  • 3

    Yıkanıp süzülmüş mercimek ve bulguru katıp, kaynayana dek harlı, kaynamaya başlayınca kısık ateşte, sebzeler yumuşayana dek pişirin.

  • 4

    Tuz ve karabiberini ayarlayıp, kimyonu katın ve karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Üzerine karabiber serpip sıcak olarak servis yapın.

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