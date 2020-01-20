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Limonlu Mercimekli Pazı Çorbası

Limonlu Mercimekli Pazı Çorbası
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Davet sofralarınızı süsleyecek leziz bir çorba tarifi: Limonlu mercimekli pazı çorbası

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yağı eritip, ince doğranmış soğan ve sarmısağı yağda kavurun. Daha sonra tencereye yıkanmış mercimeği ve 2 litre suyu ekleyin.

  • 2

    Tencerenin kapağını yarım kapatarak, 30 dakika kadar pişirin. Bu sırada patatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Pazının sap kısımlarını ayırıp, sadece yaprak kısımlarını ve kişnişi de ince doğrayarak kenara alın.

  • 3

    Mercimek 30 dakika pişip iyice açıldıktan sonra, içine patates, kişniş ve pazı ekleyin. En son kimyon, limon suyu, tuz ve karabiberi de ilave edip, 15 dakika daha pişmeye bırakın.

  • 4

    Haspiri 1 yemek kaşığı margarinde kavurup, çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

    Aşçı Şefika Günyel

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