Limonlu Mercimekli Pazı Çorbası
Davet sofralarınızı süsleyecek leziz bir çorba tarifi: Limonlu mercimekli pazı çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yağı eritip, ince doğranmış soğan ve sarmısağı yağda kavurun. Daha sonra tencereye yıkanmış mercimeği ve 2 litre suyu ekleyin.
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2
Tencerenin kapağını yarım kapatarak, 30 dakika kadar pişirin. Bu sırada patatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Pazının sap kısımlarını ayırıp, sadece yaprak kısımlarını ve kişnişi de ince doğrayarak kenara alın.
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3
Mercimek 30 dakika pişip iyice açıldıktan sonra, içine patates, kişniş ve pazı ekleyin. En son kimyon, limon suyu, tuz ve karabiberi de ilave edip, 15 dakika daha pişmeye bırakın.
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4
Haspiri 1 yemek kaşığı margarinde kavurup, çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
Aşçı Şefika Günyel
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