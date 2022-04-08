Etli Kıtır Çorba

Kuzu eti ve 6 su bardağı suyu bir tencereye alıp et yumuşayana dek haşlayın. Hamur için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek 15 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Her parçayı mantı hamuru inceliğinde açıp 1x1 cm'lik kareler halinde kesin.