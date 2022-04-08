Etli Kıtır Çorba
Çorba tariflerinin yemek kültüründe çok büyük önemi vardır. Çünkü tüm sofralarda, ana yemeğe başlamadan önce çorba içilir. Çorba içmek insan sağlığı için çok önemlidir. Bu lezzetli Etli Kıtır Çorbasını, Ramazan ayında da yapıp içebilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuzu eti ve 6 su bardağı suyu bir tencereye alıp et yumuşayana dek haşlayın. Hamur için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek 15 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Her parçayı mantı hamuru inceliğinde açıp 1x1 cm'lik kareler halinde kesin.
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2
Haşlanan eti tencereden alıp didikleyin. Suyuna 2 su bardağı daha su ilave edin. Kaynamaya başlayınca hazırladığınız hamurların yarısını didiklenmiş etle birlikte suya ilave edin. Terbiye için tüm malzemeyi bir kaseye alıp çırpın.
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3
Tenceredeki hamur yumuşayınca yemeğin suyundan 1 kepçe alıp terbiyeye ekleyin ve karıştırın. Daha sonra azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye katın. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Tereyağını kızdırıp kalan hamurları kızartın. Servisten hemen önce çorbanın üzerine ekleyin. Pul biber serperek servis yapın.
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