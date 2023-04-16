Terbiyeli Tavuk Suyu Çorba
Şifa deposu bir çorba olan tavuk suyu çorbasının içine terbiye girdiğinde bu özellikleri katlanıyor. Sizin için tadına doyamayacağınız, kinci kaseyi isteyeceğiniz nefis bir terbiyeli tavuk suyu çorbası tarifi hazırladık.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Haşlanmış tavuk etini blender setin haznesine alıp parçalayın. Bu aşamada damak zevkinize göre tavuğu iri ya da küçük parçalar şeklinde hazırlayabilirsiniz.
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2
Tereyağını tencereye alıp eritin. Şehriyeyi ekleyip rengi dönene kadar kavurun. Üzerine tavuk suyunu katıp karıştırın. Şehriye yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
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3
Terbiye için tüm terbiye malzemesini blender setin haznesine alıp çırpın ve kenara alın. Tavuğu çorbaya ilave edip karıştırın.
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4
Çorbanın suyundan 1-2 çorba kepçesi alıp terbiyeye katın ve ısınmasını sağlayın. Daha sonra terbiyeyi azar azar ve karıştırarak çorbaya ilave edin. Tuzunu ayarlayıp pişmeye bırakın.
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5
Üzeri için eritilmiş tereyağında kırmızı toz biberi iki tur çevirin. Çorbayı kaselere pay edin. Üzerlerine biberli yağı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
BİZDEN SÖYLEMESİ
Çorbanın kıvamını damak zevkinize göre daha sulu ya da daha kıvamlı yapabilirsiniz. Daha sulu sevenler tavuk suyuna normal su ekleyip çoğaltarak çorbaya ilave edebilirler. Kıvamlı sevenler ise tavuk suyu miktarını azaltabilirler.
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