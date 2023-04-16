Terbiyeli Tavuk Suyu Çorba

Üzeri için eritilmiş tereyağında kırmızı toz biberi iki tur çevirin. Çorbayı kaselere pay edin. Üzerlerine biberli yağı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

BİZDEN SÖYLEMESİ

Çorbanın kıvamını damak zevkinize göre daha sulu ya da daha kıvamlı yapabilirsiniz. Daha sulu sevenler tavuk suyuna normal su ekleyip çoğaltarak çorbaya ilave edebilirler. Kıvamlı sevenler ise tavuk suyu miktarını azaltabilirler.