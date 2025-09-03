Taze Sarımsaklı, Bezelyeli Çorba
Sofralarınıza baharın taze esintisini taşıyacak, hem hafif hem de çok lezzetli bir tarif: Taze Sarımsaklı, Bezelyeli Çorba.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Sarımsakların beyaz kısımlarını ayırın ve ısıya dayanıklı fırın kabına aktarın. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında közleyin.
-
2
Tencereyi ocağın üzerine alın. Tencere ısınınca sade yağı eritip soğanları yumuşayana kadar kavurun.
-
3
Közlenmiş sarımsakları, kıyılmış taze sarımsak saplarını ilave edin, 1 dakika pişirin. Kuru kekiği, tuzu ve karabiberi ekleyin.
-
4
Küp doğranmış patatesleri ilave edin, birkaç dakika kavurduktan sonra sıcak suyu döküp karıştırın.
-
5
Çorba kaynayınca ateşi kısın, üzerini kapatın ve 20 dakika pişirin.
-
6
Haşlanmış bezelyenin yarısını ilave edip birkaç taşım daha kaynattıktan sonra blender'de çekin.
-
7
Kalan bezelye tanelerini ve parmesanı ilave edin.
-
8
Birkaç taşım kaynattıktan sonra kremayı da ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın.
-
9
Çorbayı servis etmeden önce baharatlı kruton, naneli zeytinyağı ve çok ince kıyılmış taze sarımsak saplarını ilave edip tatlandırın. Dilerseniz rendelenmiş toz parmesan veya kaşar peyniri de serpebilirsiniz.
