Öğünler Çorba Taze sarımsaklı, bezelyeli çorba

Taze Sarımsaklı, Bezelyeli Çorba

Taze Sarımsaklı, Bezelyeli Çorba
ORTA 30 DAKİKA

Sofralarınıza baharın taze esintisini taşıyacak, hem hafif hem de çok lezzetli bir tarif: Taze Sarımsaklı, Bezelyeli Çorba.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Sarımsakların beyaz kısımlarını ayırın ve ısıya dayanıklı fırın kabına aktarın. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında közleyin.

  • 2

    Tencereyi ocağın üzerine alın. Tencere ısınınca sade yağı eritip soğanları yumuşayana kadar kavurun.

  • 3

    Közlenmiş sarımsakları, kıyılmış taze sarımsak saplarını ilave edin, 1 dakika pişirin. Kuru kekiği, tuzu ve karabiberi ekleyin.

  • 4

    Küp doğranmış patatesleri ilave edin, birkaç dakika kavurduktan sonra sıcak suyu döküp karıştırın.

  • 5

    Çorba kaynayınca ateşi kısın, üzerini kapatın ve 20 dakika pişirin.

  • 6

    Haşlanmış bezelyenin yarısını ilave edip birkaç taşım daha kaynattıktan sonra blender'de çekin.

  • 7

    Kalan bezelye tanelerini ve parmesanı ilave edin.

  • 8

    Birkaç taşım kaynattıktan sonra kremayı da ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın.

  • 9

    Çorbayı servis etmeden önce baharatlı kruton, naneli zeytinyağı ve çok ince kıyılmış taze sarımsak saplarını ilave edip tatlandırın. Dilerseniz rendelenmiş toz parmesan veya kaşar peyniri de serpebilirsiniz.

