Balıklı ve Deniz Ürünlü Çorba
Balıklı ve deniz ürünlü çorba, akşam yemeği sofralarına yeni bir tat arayanlar için lezzetli bir akşam yemeği tarifi
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Midyeleri su ile bir tavaya koyup kapağını kapatın ve orta ısıda açılana kadar yaklaşık 5 dakika haşlayın. Karidesleri, tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayıp kızgın tavada önlü arkalı 2-3 dakika mühürleyin.
-
2
Havuç, kereviz ve soğanı minik küpler şeklinde doğrayın. Tereyağı ile birlikte tencereye alın ve karıştırarak kavurun. Ezilmiş sarımsağı ekleyin. Bir kaç saniye kavurduktan sonra unu katın ve kavurmaya devam edin. Üzerine küçük küp doğranmış patatesi ilave edip soteleyin.Tüm baharatları ve defne yaprağını katıp karıştırın.
-
3
Tavuk suyu ve sütü ekleyip pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp içinden defne yaprağını çıkarın. Blender'den çekip pürüzsüz hale getirin. Yeniden ocağa oturtun. Bu aşamada çok koyu gelirse biraz sıcak su ilave edebilirsiniz.
-
4
Çorbaya iç midye ve küp doğranmış levreği ekleyip 5 dakika pişirin. Karides ve midyeleri de katıp 3 dakika pişirin. Çorbayı ocaktan alıp servis tabaklarına pay edin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri