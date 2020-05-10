Ekşili Çorba
Lezzetli ve sağlıklı: Geleneksel Ekşili Çorba tarifi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Buğday, nohut ve mercimeği bir gece öncesinden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün sularını süzün ve buğdayı 5 su bardağı su ile tencereye alıp kaynatın.
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2
Kaynadıktan 10 dakika sonra nohutları ekleyip birlikte pişirin (suyu azaldıkça sıcak su ekleyin). Kabukları soyulup rendelenmiş domates, biber salçası ve ayçiçeği yağını karıştırıp, ıslatılmış mercimekle birlikte buğdaya ekleyin.
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3
Pişmeye yakın semizotunu katın ve 5 dakika daha pişirin. Sumak ekşisi, pul biber ve tuz ekleyip 1-2 taşım kaynatın. Üzerine tereyağında yaktığınız nane ile sarımsağı gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.
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