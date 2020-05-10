Tarif Ara
Öğünler Çorba Ekşili çorba

Ekşili Çorba

Ekşili Çorba
15 DAKİKA

Lezzetli ve sağlıklı: Geleneksel Ekşili Çorba tarifi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Buğday, nohut ve mercimeği bir gece öncesinden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün sularını süzün ve buğdayı 5 su bardağı su ile tencereye alıp kaynatın.

  • 2

    Kaynadıktan 10 dakika sonra nohutları ekleyip birlikte pişirin (suyu azaldıkça sıcak su ekleyin). Kabukları soyulup rendelenmiş domates, biber salçası ve ayçiçeği yağını karıştırıp, ıslatılmış mercimekle birlikte buğdaya ekleyin.

  • 3

    Pişmeye yakın semizotunu katın ve 5 dakika daha pişirin. Sumak ekşisi, pul biber ve tuz ekleyip 1-2 taşım kaynatın. Üzerine tereyağında yaktığınız nane ile sarımsağı gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Enginarlı Çorba
ORTA

Enginarlı Çorba

Pırtike Çorbası Tarifi
KOLAY 10 DAKİKA

Pırtike Çorbası Tarifi

Yoğurtlu Soğuk Çorba Tarifi
ORTA

Yoğurtlu Soğuk Çorba Tarifi

Mısır Çorbası
KOLAY 20 DAKİKA

Mısır Çorbası