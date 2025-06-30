Enginar Çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çorba için tereyağını derin bir tencereye alıp eritin. Unu ilave edip sık sık karıştırarak kavurun. Soğan yemeklik doğrayın, sarımsak kıyın ve enginarı dilimleyin. Soğan ve sarımsağı tencereye ekleyip birkaç dakika karıştırın. Enginarı katıp, suyu ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Orta ateşte enginarlar yumuşayana dek pişmeye bırakın.
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2
Ocaktan alıp blender'den geçirin. Servis kaselerine pay edin. Üzerine maydanozun çiçek kısmından, pul biber, iri doğranmış kuru domates ve enginar kalbi serpiştirin. Lime ve ekmek ile birlikte, ılık olarak servis yapın.
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