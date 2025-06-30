Tarif Ara
Öğünler Çorba Enginar çorbası

Enginar Çorbası

Enginar Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Pratik ve lezzetli enginar çorbası tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Çorba için tereyağını derin bir tencereye alıp eritin. Unu ilave edip sık sık karıştırarak kavurun. Soğan yemeklik doğrayın, sarımsak kıyın ve enginarı dilimleyin. Soğan ve sarımsağı tencereye ekleyip birkaç dakika karıştırın. Enginarı katıp, suyu ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Orta ateşte enginarlar yumuşayana dek pişmeye bırakın.

  • 2

    Ocaktan alıp blender'den geçirin. Servis kaselerine pay edin. Üzerine maydanozun çiçek kısmından, pul biber, iri doğranmış kuru domates ve enginar kalbi serpiştirin. Lime ve ekmek ile birlikte, ılık olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Sebzeli Tavuk Suyu Çorba
KOLAY 20 DAKİKA

Sebzeli Tavuk Suyu Çorba

Yayla çorbası

Yayla çorbası

Hardallı Çorba Tarifi
KOLAY

Hardallı Çorba Tarifi

Yoğurtlu Mercimek Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Yoğurtlu Mercimek Çorbası