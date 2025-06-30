Enginar Çorbası

Çorba için tereyağını derin bir tencereye alıp eritin. Unu ilave edip sık sık karıştırarak kavurun. Soğan yemeklik doğrayın, sarımsak kıyın ve enginarı dilimleyin. Soğan ve sarımsağı tencereye ekleyip birkaç dakika karıştırın. Enginarı katıp, suyu ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Orta ateşte enginarlar yumuşayana dek pişmeye bırakın.