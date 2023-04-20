Patates Çorbası
Patates, ana öğünden ara sıcaklara birçok tarifte karşımıza çıkıyor. Çorba tarifleri arasında en favorilerinizden biri olacak patates çorbası, en lezzetli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Soğanı Arnica doğrayıcı yardımı ile kıyıp kenara alın. Tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alıp tereyağı eriyene kadar ısıtın.
-
2
Üzerine soğanı ilave edip karıştırın. Unu ekleyip 2 dakika daha kavurun. Gelişigüzel doğranmış patatesi katıp 5 dakika soteleyin.
-
3
Kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağını üzerine gezdirin. Suyunu ayarlayın. Kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın.
-
4
Patatesler yumuşayana kadar pişirin. Tuzu, karabiberi ve muskatı ilave edip karıştırın. Arnica blender set yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.
-
5
Sütü hızlıca ve çorbayı karıştırarak ekleyin. İki tur karıştırıp ocaktan alın. Kıyılmış dereotunu serpiştirin.
-
6
Üzeri için toz kırmızıbiberi eritilmiş tereyağında kavurun. Çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Muz ile Işıldayan Tarifler
- Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
- Muhteşem Ana Yemekler