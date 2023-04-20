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Patates Çorbası

Patates Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Patates, ana öğünden ara sıcaklara birçok tarifte karşımıza çıkıyor. Çorba tarifleri arasında en favorilerinizden biri olacak patates çorbası, en lezzetli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Soğanı Arnica doğrayıcı yardımı ile kıyıp kenara alın. Tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alıp tereyağı eriyene kadar ısıtın.

  • 2

    Üzerine soğanı ilave edip karıştırın. Unu ekleyip 2 dakika daha kavurun. Gelişigüzel doğranmış patatesi katıp 5 dakika soteleyin.

  • 3

    Kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağını üzerine gezdirin. Suyunu ayarlayın. Kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın.

  • 4

    Patatesler yumuşayana kadar pişirin. Tuzu, karabiberi ve muskatı ilave edip karıştırın. Arnica blender set yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

  • 5

    Sütü hızlıca ve çorbayı karıştırarak ekleyin. İki tur karıştırıp ocaktan alın. Kıyılmış dereotunu serpiştirin.

  • 6

    Üzeri için toz kırmızıbiberi eritilmiş tereyağında kavurun. Çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

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