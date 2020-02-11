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Öğünler Çorba Erzincan çorbası

Erzincan Çorbası

Erzincan Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Erzincan yöresine ait has lezzetiyle kıymalı, erişteli enfes bir çorba tarifi. Erzincan çorbası tadı ve görüntüsüyle sofralarınızı şenlendirecek…

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
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