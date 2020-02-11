Erzincan Çorbası
Erzincan yöresine ait has lezzetiyle kıymalı, erişteli enfes bir çorba tarifi. Erzincan çorbası tadı ve görüntüsüyle sofralarınızı şenlendirecek…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tencereye 7-8 su bardağı suyu alın. Kıyma, tuz ve karabiberi yoğurup küçük köfteler hazırlayın. Kaynayan suyun içine köfte, erişte ve küp doğranmış domatesi ilave edip pişmeye bırakın.
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2
Un ile yoğurdu bir kapta çırpın ve çorba suyundan 1 kepçe alıp una ekleyin. Karıştırdıktan sonra yavaşça çorbanın içine katın ve bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynatın.
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3
Üzeri için tereyağını eritin ve naneyi ilave edin. Çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak servis yapın.
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