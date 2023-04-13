Üzümlü Mısır Çorbası
Mısır, denince aklımıza genelde süt mısır, patlamış mısır ya da mısır ekmeği gibi lezzetler geliyor. Peki bu besleyici tahılı çorba yapımında da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte üzümlü mısırlı çorba tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Haşlanmış nohut, fasulye ve mısırı sudan geçirip süzün ve tencereye alın. Üzerine beş parmak geçecek kadar su ilave edin. Kaynaya kadar orta ısıda ve kapağı kapalı olarak pişirin.
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2
Soğanı doğrayıcıda kıyın. Zeytinyağını bakır sos tavasına alıp ısıtın. Üzerine kıyılmış soğanı ekleyin. Tahta kaşık yardımı ile bir-iki tur çevirin. Tereyağını katıp soğanın rengi dönene kadar karıştırarak kavurun.
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3
Toz kırmızı biber ve tuzu katıp karıştırın. Daha sonra tencereye ilave edip soğanlar kaybolana kadar kısık ısıda pişirin. Sürekli karıştırarak sütü azar azar ilave edin. Bu aşamada sütün kesilmemesine dikkat edin.
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4
Üzümü ekleyip 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp servis kaselerine pay edin. Dilerseniz taze biberiye ile süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.
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